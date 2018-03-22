Савченко звинуватила в сексуальних домаганнях Героя України

Нардеп Надія Савченко звинуватила начальника штабу військової частини ЗСУ, який зараз є Героєм України, в сексуальних домаганнях.

Інцидент стався, коли їй було 22-23 роки і вона служила в Збройних силах, заявила Савченко під час засідання Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради.

"Коли я ще служила в Збройних силах. Мені було 22 чи 23 роки. Мене сексуально домагався начальник штабу військової частини, де я проходила службу. Він зіпсував дуже багато дівчат. І це факт нашої армії. Що найсмішніше? Зараз цей начальник штабу є героєм України", - повідомила Савченко.

"Коли цей начальник мене переводив, тоді він був у званні майора, мені один прапорщик підійшов і сказав: "Надю, а пожартуй з ними. Напиши на себе "маляву", що ти агент СБУ. Їх дуже бояться". Я поїхала в Київ. На друкарській машинці, може бути десь ще зберігся цей артефакт, надрукувала на себе заяву, що в вашому батальйоні є підсадна качка, яка є коханкою начальника СБУ, будьте пильні", - додала Савченко.

Вона додала, що відправила від аноніма.

"Ви б побачили як мене почало боятися моє командування. Тоді я зрозуміла, яка слабка наша армія", - розповіла Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко розповіла про цілі в політиці.