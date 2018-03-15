Савченко звинуватила українських депутатів у роботі на ФСБ: названо прізвища

Позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що нардепи від "Народного фронту" Юрій Береза і Андрій Тетерук є російськими офіцерами, які давали присягу РФ.

"Коли ви чуєте заяви про те, що я є рука Кремля, нога Москви, агент Медведчука, ще що-небудьь, ви зазвичай чуєте ці всі заяви, українці, від таких панів як пан Тетерук і пан Береза. І давайте тепер згадаємо, хто такі пан Тетерук і пан Береза. Це два російських офіцера, які після розвалу Радянського союзу дали присягу російському народу і Російської Федерації", - заявила вона в ефірі телеканалу ZIK.

Савченко підкреслила, що вони давали присягу не Україні, а відслужили в ЗСУ. При цьому, в правдивості цієї інформації нардеп сама не впевнена.

"Я це чую дуже багато від журналістів, я не посилала якісь запити на перевірку. Але здається, що це надруковано навіть в біографії. Тобто це люди-хамелеони, люди які змінюють шкуру, коли вигідно. Люди, які продаються двом урядам. Люди, які завербовані ФСБ і зараз знаходяться у влади України, які є шкідниками української влади, Україна взагалі в цілому і українського народу", - сказала Савченко.

За словами нардепа, люди, які виступають проти неї, самі є тими, ким її називають.

"І тому такі пани, які постійно виступають проти мене, самі є тим, чим вони мене називають. Тобто, перший, захист - це напад. Вони є агентами ФСБ, вони є продажними для Росії, вони рейдери, вони мародери по війні. І це можуть підтвердити ті хлопці, які з ними служили. Які бачили, які вони в бою. Які бачили, як вони втікали і кидали свої батальйони. Дуже-дуже багато комбатів, які приходили потім до влади або кудись дівалися", - зазначила Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель",Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки до держперевороту в Україні в справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана. 15 березня вона звинуватила українську владу в роботі на Росію після анексії Криму.