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Савченко зважилася на важливий крок у Раді: про що мова

3.4тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку звільнили з-під варти, вже подала до Верховної Ради законопроект про парламентські вибори.

Про це свідчать дані на сайті ВРУ. Так, відповідний документ був зареєстрований 17 квітня.

Савченко запропонувала внести зміни в закон "Про вибори народних депутатів України" щодо розміру грошової застави для партій, які висунули виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (№10235).

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Надія Савченко

Надія Савченко

Текст законопроекту поки оприлюднено не було.

Савченко зважилася на важливий крок у Раді: про що мова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Генрокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана не означатиме зняття з них обвинувачення.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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