Савченко зібралася в "ДНР": що відомо

Кандидат в народні депутати по прифронтовому округу №51 в Донецькій області Надія Савченко заявила про намір поїхати на тимчасово окуповану територію.

Про це вона розповіла в коментарі "Новинам Донбасу", зазначивши, що збирається провести там агітацію.

"Так, я збираюся туди їхати. Сподіваюся, що мені, в кінці-кінців, видадуть пропуск (для перетину лінії зіткнення. - Ред.), який слід було б видати всім кандидатам на окрузі", - сказала Савченко.

Вона уточнила, що з 2600 виборців, які зареєстровані на окрузі, на підконтрольній українській владі території живуть тільки 500.

Надія Савченко freesavchenko.com

"Вся решта - на тому боці. Округ не закінчується Бахмуткою, Пісками, Жованкой і Майорським тут. Округ продовжується в Горлівці, на окупованій території", - додала нардеп.

Савченко підкреслила, що планує "їхати на ту територію і говорити з людьми", тому що "це наша територія, вони мають право голосу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко розповіла, що її "Суспільно-політична платформа" не змогла зібрати необхідних для участі в виборах 4 млн 173 тис. грн. Проте, нардеп представила список тих, хто буде йти по мажоритарці.

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