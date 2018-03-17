Савченко заявила про готовність військових до держперевороту в Україні

Скандально відома позафракційний народний депутат Надія Савченко заявила, що в Україні більш ніж достатньо військових, готових влаштувати в країні військовий переворот.

Такі настрої нібито почали проявлятися в Збройних силах ще за часів правління екс-президента-втікача Віктора Януковича, зазначила вона в інтерв'ю "Страна.ua".

"Навіть проти Януковича були готові вертольоти злітати, коли він ставив нас (армію. - Ред.) охороняти свої володіння, були готові злітати вертольоти і бомбити Верховну Раду. Військові - люди справи. Вони мало говорять, багато розповідають анекдотів, і в цьому їх сила. Вони часто тупі і виконують накази, але у них є межа", - сказала парламентар.

Савченко додала, що все, про що вона говорила з військовослужбовцями, вважає військовою таємницею і ніколи не видасть повного змісту цих бесід.

"Я можу вам розповісти на поліграфі про те, що говорила я, але я ніколи в житті не розповім про те, що говорили люди. Якщо буде потрібно, вони про це заявлять самі. Або зроблять", - запевнила Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази того, що Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.