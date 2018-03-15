Савченко закликала українців і військових до держперевороту

Позафракційний народний депутат Надія Савченко закликала українців і військових повалити "злочинну владу".

"Зараз є багато військових, які мене чують, які погоджуються, що військовий переворот в Україні - це досить очікувана і, напевно, досить правильна подія", - сказала Савченко після допиту в СБУ.

Вона додала, що такого розуміння "немає у командуванні, там грають під владу і під Росію і вбивають свій народ".

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"Але є багато військових, які розуміють, що відбувається", - сказала Савченко.

Також вона звинуватила українську владу "в злочинах проти українського народу, у всіх тих смертях, що сталися за період діючої злочинної влади".

"І тепер я закликаю український народ - якщо ви розумієте, що якщо ви зараз не відстоїте право на своє життя, на свою волю, то ви будете жити гірше, ніж у терористичному тоталітарному режимі Росії. Я ніколи не закликала вас на площі, ніколи не хотіла кровопролиття простого народу. До влади дістатися завжди важко. На Майдані не загинув жоден політик. Мені не страшно, як не було і не буде. За правду боротися, жити і вмирати ніколи не страшно", - сказала Савченко.

Як раніше повідомляв "Обозреватель" Савченко виключили з комітету національної безпеки і оборони України, також генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про позбавлення Савченко недоторканності, її затримання та арешт.