Савченко загрожує довічне ув'язнення: прокурор зачитав звинувачення

Підозрюваній в підготовці державного перевороту і терактів нардепу Надії Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляє "Українська Правда", про це в Шевченківському суді заявив прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник.

Під час клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для Савченко, він перерахував статті, вчинення злочинів за якими їй інкримінують.

"Обставини, що дають право обгрунтовано підозрювати Савченко в скоєнні правопорушень... підтверджуються доданими матеріалами. Це дає достатньо підстав підозрювати Савченко в скоєнні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такого",- сказав Банник.

Як передає 112 канал , прокурор зокрема зазначив, що Савченко планувала замах на вище керівництво держави, в тому числі на президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

Він зазначив, що нардеп планувала обстріляти урядовий квартал на вулиці Грушевського і Банковій з мінометів, гранатометів і вогнепальної зброї.

"Одночасно з цим з використанням гранат здійснити вибух всередині будівлі ВРУ за адресою вул. Грушевського, 5, а з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв вбити зазначених державних діячів, які будуть присутні на засіданні ВРУ, а також здійснити вбивство співробітників правоохоронних органів, які будуть здійснювати дії по припиненню терористичного акту. В нічний час доби здійснити збройне захоплення і утримання будівлі ВРУ за адресою вул. Грушевського, 5, чим перешкоджати діяльності і ВРУ. При цьому, застосовуючи вогнепальну зброю і вибухові пристрої, вбити співробітників правоохоронних органів, які будуть охороняти вказану будівлю. Одночасно з використанням гранатометів, мінометів, вогнепальної зброї, вибухових пристроїв здійснити збройні напади на приміщення і транспортні засоби державних діячів і керівників політичних партій", - зазначив прокурор.

У разі доведення провини Савченко загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

Як повідомляв "Обозреватель", в Шевченківському районному суді Києва 23 березня проходить суд над Савченко.

Раніше Савченко поділилася з журналістами враженнями від ночі, проведеної в СІЗО.