Савченко вербували спецслужби РФ? У Кремлі відповіли

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков обізвав "повною нісенітницею" версію про те, що позафракційний народний депутат Надія Савченко була завербована російськими спецслужбами в СІЗО.

"Це, напевно, версія британців, вони люблять озвучувати такі версії. Природно, це повна нісенітниця. Савченко - це глибоко внутрішня справа України", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Мир-24".

Пєскову стало цікаво, чи звернуться лідери країн ЄС до української влади з вимогою звільнити Савченко.

"Дуже цікаво спостерігати. Сьогодні європейські лідери продовжують спілкування, дуже цікаво, чи буде сьогодні до кінця дня прийнята якась заява до влади в Києві з вимогою дати свободу Савченко. Давайте подивимося", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів за підготовку державного перевороту і замаху на вище керівництво країни.