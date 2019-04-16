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Савченко пригрозила позбавити Верховну Раду від "мотлоху"

1.8тЧитати матеріал російською

Народний депутат України Надія Савченко пообіцяла боротися за зміну політичної системи в Україні й "мотлоху" у Верховній Раді.

Про свої перші плани після повернення в парламент вона розповіла в залі Броварського суду в ніч на 16 квітня, коли її звільнили з-під варти, передає Інтерфакс.

"Наша політична сила "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" допоможе замінити ті політичні партії, весь той мотлох, який зараз наповнює Верховну Раду, і у нас це вийде", — заявила Савченко.

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Справа проти Савченко і Рубана — підлий капкан

Надія Савченко

Надія Савченко

Комсомольська правда

Вона також пригрозила довести свою невинуватість і перемогти чинну владу.

"Я не тікаю за кордон, як гарантували прокурори. Не тікаю з України, тому що я — герой України. І для мене Україна — не порожнє слово, буду боротися за Україну до переможного кінця, і Україна переможе владу Порошенка, прокурорів, Матіоса, Луценка, усіх нечесних людей, які вершили своє ганебне правосуддя... Я доведу свою невинуватість, виграю в цьому суді", — сказала Савченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана з-під варти не означатиме зняття з них обвинувачень.

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Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
суд відпустив СавченкоСавченко
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Семенов Александр
Семенов Александр
Свидомый мозг насторожился.... кто то уже ищет кутрку в которой "надия" еблась на майдане, кто начинает вспоминать разученные пару лет назад стихи посвященные "Надийи".Вислоухие вы заслуживает таких правителей всех этих Гаврылюков.Парасюков,Савченок и другого говна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вождизм неутомим, думать некогда, буденовка нужна, там трубочка с дырочкой, чтобы пар выходил, может поможет
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