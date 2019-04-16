Савченко пригрозила позбавити Верховну Раду від "мотлоху"

Народний депутат України Надія Савченко пообіцяла боротися за зміну політичної системи в Україні й "мотлоху" у Верховній Раді.

Про свої перші плани після повернення в парламент вона розповіла в залі Броварського суду в ніч на 16 квітня, коли її звільнили з-під варти, передає Інтерфакс.

"Наша політична сила "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" допоможе замінити ті політичні партії, весь той мотлох, який зараз наповнює Верховну Раду, і у нас це вийде", — заявила Савченко.

Надія Савченко Комсомольська правда

Вона також пригрозила довести свою невинуватість і перемогти чинну владу.

"Я не тікаю за кордон, як гарантували прокурори. Не тікаю з України, тому що я — герой України. І для мене Україна — не порожнє слово, буду боротися за Україну до переможного кінця, і Україна переможе владу Порошенка, прокурорів, Матіоса, Луценка, усіх нечесних людей, які вершили своє ганебне правосуддя... Я доведу свою невинуватість, виграю в цьому суді", — сказала Савченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що звільнення Надії Савченко та Володимира Рубана з-під варти не означатиме зняття з них обвинувачень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!