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Ян Валетов
Ян Валетов
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Савченко пора врачам ставить диагноз

34.9тЧитати новину російською

Ну, если она мозг переворота, то представляю, что это мог быть за переворот.

Вы уж меня извините, не люблю "за глаза" говорить, но быть мозгом хоть чего либо, даже банального гоп-стопа, эта барышня не может физически. Ей нечем.

Вообще, вся эта история мутная и неприятная. В ней столько темных мест и странных обстоятельств, что оторопь берет.

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Я полагаю, что Луценко располагает доказательствами. Он уверенно об этом заявляет, значит, материалы в наличии. Но когда я слышу, что плетет наша раскормленная Жанна Д'Арк, мне становится смешно и страшно. Больше все-таки смешно.

Минометы по Раде, гранаты в ложи, добить из автоматов... Фарс? Сумасшествие? Блеф? Или она просто е..нутая?

Похоже, пора врачам ставить диагноз.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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