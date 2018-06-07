Савченко подала в суд на Верховну Раду

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку судять у справі про підготовку теракту, вимагає визнати незаконним рішення парламенту про надання згоди на притягнення її до кримінальної відповідальності.

Адвокат політика Костянтин Глоба подав до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду адміністративний позов "про визнання протиправною бездіяльність суб'єкта владних повноважень та визнання протиправними та скасування рішень", передає прес-служба політичної партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

"Відповідачем виступає Верховна Рада. Надія не погоджується з рішенням про притягнення до відповідальності і арешт, які ганебно, незаконним способом, проголосовані парламентом. Діло Надії Савченко є політично мотивованим і арешт народного депутата є незаконним", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

15 травня суд продовжив запобіжний захід до 13 липня.

Їй закидають змову з Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.

4 червня психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа підтвердила у Савченко наявність намірів насильницького повалення влади.