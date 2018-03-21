"О, Боже": Савченко прийшла на комітет, з якого її вигнали

Народний депутат Надія Савченко подала позов до Верховного Суду України, вимагаючи визнати незаконною постанову парламенту про її виключення з Комітету національної безпеки і оборони

Фото позову, спрямованого до суду, політик опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, постанова, за яку проголосували депутати на засіданні Верховної Ради 15 березня, є незаконною і підлягає скасуванню, оскільки підстави, визначені чинним законодавством для прийняття такого рішення, відсутні.

"Неможливо виключити члена комітету з комітету. У законодавстві України є тільки механізми відкликання Голови комітету, його заступника і секретаря", - заявила Савченко.

За інформацією УНІАН, Савченко 21 березня таки прийшла на засідання Комітету.

На засіданні комітету не було кворуму, відбувалися розмови між членами комітету. В цей час до приміщення зайшла Савченко. Вона заявила, що оскаржила в суді рішення парламенту про виключення її зі складу комітету, назвавши це рішення незаконним.

Водночас присутні сприйняли появу Савченко словами: "О, Боже!".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко зізналася у розмовах про теракти і вивезення зброї з ОРДЛО.