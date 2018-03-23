Савченко оголосила голодування: хто з політиків в Україні був до неї

23 березня позафракційний народний депутат Надія Савченко оголосила, що починає голодування.

"Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня І показую ще раз всім невіруючим, бо я так само, як і в російських в'язницях, перебуваю під камерами. І тільки у ворога є докази, що я голодувала 83 дня і 6 днів сухого голодування. Тепер будуть такі докази і в української влади", - заявила Савченко в Шевченківському районному райсуді Києва, де для неї обирали запобіжний захід.

У зв'язку з цим "Обозреватель" згадав про інші випадки, коли відомі в Україні політики оголошували голодування.

Міхеїл Саакашвілі

9 грудня 2017 року екс-президент Грузії оголосив голодування через слідчі дії, які проводила проти нього генпрокуратура. Тоді його адвокат заявляв, що Саакашвілі буде відмовлятися "від будь-якого примусового харчування". Якщо ж суд обере запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту, то він "ще більш жорстко буде продовжувати голодування".

Втім, вистачило Саакашвілі не надовго. Вже через два дні його прес-секретар повідомив журналістам, що він знову їсть. Мабуть, це було найкоротше "голодування" в історії України.

Юлія Тимошенко

Нинішній лідер "Батьківщини" оголошувала голодування, коли сиділа в Качанівській виправній колонії в часи президентсва Віктора Януковича.

Новини Засуджений окупантами кримчанин оголосив безстрокове голодування

Екс-прем'єр тричі вдалася до цієї зброї. Перший раз, коли її її намагалися доставити в ЦКБ № 5 "Укрзалізниці" в Харкові. Другий раз через півроку - в жовтні 2012 року. Таким чином Тимошенко протестувала проти фальсифікацій на парламентських виборах. А в останній раз вже в листопаді 2013 року, коли Янукович відмовився підписувати угоду про Асоціацію з Євросоюзом.

Юрій Луценко

Генпрокурор України теж потрапив у в'язницю за часів правління Януковича. І теж вдавався до голодування. Він відмовився від їжі 22 квітня 2011 року. Причиною для цього стало рішення Печерського суду в черговий раз продовжити термін його ув'язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

19 травня Юрій Луценко погодився приймати глюкозу, щоб мати можливість брати участь в судових засіданнях. При цьому дружина політика Ірина розповіла про численні проблеми зі здоров'ям, які лікарі діагностували у Луценка.

23 травня нинішній генпрокурор зробив заяву про припинення голодування.

Ігор Мосійчук

18 вересня 2015 року народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук оголосив голодування у відповідь на рішення Печерського суду обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів.

В обмін на припинення голодування Мосійчук хотів зустрічі з тодішнім генпрокурором Віктором Шокіним, який доводив його винність в отриманні хабара.

9 жовтня лікарі переконали Мосійчука припинити голодування

Мустафа Джемілєв

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв голодував ще за часів СРСР, коли в черговий раз потрапив в табір за звинуваченням в антирадянській діяльності. Але тривалість його голодування вражає, тому ми не могли про нього не згадати в цьому тексті.

Мустафа-ага почав голодувати на знак протесту проти свого арешту в 1974 році і протримався цілих 303 дні. Щоб не дати померти, його годували примусово через зонд, а за цей час ім'я Джемілєва стало відомо широко за межами СРСР.

Своє голодування Джемілєв припинив лише після чергового суду, який засудив його до двох з половиною років позбавлення волі. Всього він провів в трудових таборах СРСР близько 15 років.