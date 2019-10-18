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18 жовтня • оновлено в 17:50
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Савченко може знову опинитися за ґратами: в чому причина

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Суд досі не розглянув клопотання про тримання під вартою екснардепки Надії Савченко й колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, наявне у відомства ще з весни цього року.

Про це повідомила Генеральна прокуратура України у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"7 травня 2019 року прокурорами заздалегідь, перед початком підготовчого судового засідання, до Броварського міськрайонного суду Київської області подані клопотання про застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які до нині суд не розглянув", — цитує видання відповідь ГПУ.

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Савченко може знову опинитися за ґратами

Савченко може знову опинитися за ґратами

Obozrevatel

Зазначається, що слідчі наполягали на арешті Савченко і Рубана, "враховуючи наявність обґрунтованого обвинувачення у вчиненні ними тяжких й особливо тяжких злочинів". Зокрема, йшлося про ризики, нібито обоє можуть переховуватися від суду, впливати на свідків чи перешкоджати провадженню у будь-який інший спосіб.

Відтак у Генпрокуратурі запевняють, що, аби унеможливити вищеперераховане, обох підсудних потрібно знову посадити за грати.

"Можливість запобігти цим ризикам шляхом застосування м’якших запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, відсутня", — підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня у Броварах районний суд переніс засідання у справі Савченко та Рубана через неявку захисників другого. Суддя вирішив перенести засідання, "з огляду на тяжкість злочину", а також підкресливши обов'язковість присутності захисників. Водночас прокуратура наполягала на обранні запобіжного заходу, аргументуючи це тяжкістю злочину підсудних.

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Надія Савченко
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