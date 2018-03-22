Савченко і Рубан хотіли розстріляти кортеж Порошенка з гвинтівки "ДНР" - Луценко

Нардеп Надія Савченко і глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України Петра Порошенка з використанням великокаліберної снайперської гвинтівки.

Як передає 112 канал, про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядали питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності.

За його словами, 2 грудня 2017 року Савченко та Рубан прибули в Хмельницький, де випробували зброю на полігоні.

"Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням великокаліберної снайперської гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля, яку виробляють виключно в "ДНР", - розповів генпрокурор.

За його словами, пізніше в цей же день відбулася, зафіксована на відео СБУ, ключова зустріч Савченко, Рубана та зазначених офіцерів ЗСУ.

"Під відеофіксацію Рубан, а пізніше Савченко, виклали свої плани повалення конституційного ладу шляхом терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу Києва, вчинення теракту всередині будівлі ВР з використанням отриманої від бойовиків "ДНР" зброї і вибухових матеріалів", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.

Раніше Луценко заявив про внесення до Ради подання про арешт Савченко.

Зазначимо, що в матеріалах слідства, які були передані в Раду, значиться наступне: для організації держперевороту Савченко та її спільники розробили два плани.

Так, крім того, що раніше озвучив Юрій Луценко, з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувалося і нічне захоплення ВР.