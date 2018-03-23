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Савченко доставили в суд: перші фото

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Позафракційного народного депутата Надію Савченко доставили до Шевченківського районного суду міста Києва.

Таким чином, засідання з обрання їй запобіжного заходу почалося.

Справу слухає суддя Євген Сидоров. Він відомий тим, що розглядає справу про вбивство журналіста Олеся Бузини.

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Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

Нардепа затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
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