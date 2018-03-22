"Савченко - чесний фашист": людина Путіна охарактеризував нардепа

Російський політолог і пропагандист, довірена особа глави РФ Володимира Путіна Сергій Марков назвав українського нардепа Надію Савченко "чесним фашистом".

Заява, в якій він розділив на типи "фашистів" в Україні, він зробив в ефірі російського телеканалу НТВ.

"Ви знаєте, в Україні багато фашистів, більшість фашистів знаходиться на підгодівлі СБУ ... Надя Савченко відноситься до невеликого числа справжніх чесних фашистів", - упевнений Марков.

"Савченко, коли повернулася звідси (з РФ), вона брала участь в обміні полонених, вона плоть від плоті, кров від крові людей, які в Україні зі зброєю. Вона їх проект. Вони хотіли б її бачити. Але вона ніколи не переможе на виборах . Тому що за нею немає великих грошей, вона розумово нерозвинений людина ", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко жорстко відповіли на "ба-бах" в Раді .