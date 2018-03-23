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Саудівська Аравія вперше відкрила повітряний простір для рейсу в Ізраїль

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Вперше за 70 років літак, що летів з Індії до Ізраїлю, зміг пройти повітряним коридором над територією Саудівської Аравії. Літак індійської авіакомпанії Air India сів у аеропорту імені Бен Гуріона.Влада Саудівської Аравії уперше дала дозвіл на проліт повітряним простором країни літака, що прямував до Ізраїлю. Увечері четверга, 22 березня, в аеропорту імені Бен Гуріона сів Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що здійснював авіарейс Нью-Делі - Тель-Авів.

Завдяки дозволу на проліт повітряним простором Саудівської Аравії, переліт тривав сім з половиною годин. Вийшовши зі саудівського повітряного простору, літак пролетів над Йорданією та над Західним берегом річки Йордан.

Раніше через заборону прольоту над територією Саудівської Аравії, повітряним суднам, що обслуговували рейси з Ізраїлю в країни Азії, доводилося робити значний гак, пролітаючи над Червоним морем та Ефіопією. Утім, поки що право прольоту в саудівському повітряному просторі отримала лише Air India. Ізраїльський авіаперевізник EL AL і надалі змушений пролітати над акваторією Червоного моря, здійснюючи рейси до країн Азії. Через це польоти тривають довше та потребують значно більше палива.

В уряді Ізраїлю це назвали "історичним днем". Принаймні, так висловився міністр туризму Ізраїлю Ярів Левін у одному з інтерв'ю для ЗМІ. Він повідомив також про переговори з перевізниками зі Сінгапуру та Філіппін щодо використання нового маршруту та висловив упевненість, що і національний перевізник EL AL також згодом зможе використовувати нові можливості.

Оглядачі вважають, що цей крок вказує на зближення між саудитами та Ізраїлем на тлі спільної протидії загрозі з боку Ірану. Останнім часом ЗМІ неодноразово повідомляли про зміцнення неофіційних контактів між двома країнами попри відсутність дипломатичних відносин.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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