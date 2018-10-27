Саудівська Аравія не видаватиме підозрюваних у вбивстві Хашоггі

Саудівська Аравія не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, а судитиме їх сама, повідомив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр.Саудівська Аравія не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, а судитиме їх на своїй території. Про це у суботу, 27 жовтня, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр.

"Щодо питання екстрадиції, ці особи - громадяни Саудівської Аравії. Вони затримані в Саудівській Аравії, розслідування проводиться в Саудівській Аравії, і вони будуть переслідуватися в Саудівській Аравії", - заявив він під час форуму з безпеки у Бахрайні, передає агенція AFP. Він зазначив, що розслідування займе час. Напередодні прокуратура Стамбула повідомила, що направить запит про екстрадицію 18 підозрюваних у вбивстві журналіста, затриманих в Саудівській Аравії.

За словами аль-Джубейра, відносини між Ер-Ріядом та Вашингтоном - "залізні", попри "медійну істерію" через вбивство Хашоггі, яке викликало глобальний резонанс і напруження у відносинах королівства з Заходом. Він також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трамп має "раціональну, реалістичну" зовнішню політику, яку можуть підтримати усі арабські країни, передає агенція Reuters.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.