САП на комітеті у Верховній Раді обґрунтувала закриття справи "Роттердам+"

Досудове розслідування не змогло встановити жодних збитків від дії формули "Роттердам+".

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час виступу в комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

"Доказів для складання обвинувачених актів немає. Немає чіткого встановлення збитків в кримінальному провадженні, відповідно, мною винесено постанову про закриття справи", – зазначив Віталій Пономаренко.

Прокурор наголосив, що слідство не змогло встановити також і потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

"Підстав для заявлення цивільного позову немає", – наголосив прокурор.

Нагадаємо, формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.