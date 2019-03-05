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САП готує зняття недоторканності зі скандального нардепа

2.9тЧитати матеріал російською

Спеціалізована антикорупційна прокуратура надіслала генеральному прокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції Радикальної партії Сергія Скуратівського.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело у Генпрокуратурі.

"Направили подання до ГПУ", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що йдеться про необхідність притягнення Скуратівського до карної відповідальності за підозрою в декларуванні недостовірної інформації (ст 366-1 Кримінального кодексу).

Луценко поки не дав відповіді, чи внесе він це подання до Верховної Ради.

Сергій Скуратівський

Сергій Скуратівський

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Сергій Скуратівський народився в селі Нова Сарацика, Молдова у 1971 році. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. Глава Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства.

ЗМІ пишуть, що Скуратівський є директором будівельної компанії "Грін-грей", якою через "Укрполіскорм" володіє його дружина Людмила. ТОВ "Укрполіскорм" — це забудовник ЖК "Софія Київська" (на Софіївській Борщагівці) і водночас один з найбільших постачальник кормів на ринку тваринництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор ЛуценкоСергій СкуратовськийгПУ
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Если кто и обосрался то это сволочь из партии минетчика Ляшко
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