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Санкцій не буде: в Європі порівняли Крим з Косово

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Глава Сербії Вучич заявив, що визнання анексії Криму Росією рівноцінне визнанню незалежності Косово.

"Якби ми визнали Крим частиною Росії, це означало б, що ми підтримаємо незалежність Косово", - сказав політик в інтерв'ю виданню Le Monde.

При цьому Вучич заявив, що Сербія не має наміру вводити санкції проти Росії, оскільки це чи не єдиний член Ради Безпеки ООН, який підтримує вимоги Сербії щодо Косова.

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Нагадаємо, в 2008 році парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку визнали 110 держав світу.

Однак Сербія не визнає Косово як окрему державу і досі вважає його своєю територією.

Україна також офіційно не визнає незалежності Косово.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Сербія оголосила про міцну дружбу з Росією.

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Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Сербія
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