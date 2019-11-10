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10 листопада • оновлено в 21:06
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"Санкції з Росії знімуть": в "Слузі народу" назвали загрозу переговорів по Донбасу

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Вихід України з Мінських домовленостей може привести до скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Про це в неділю, 10 листопада, після з'їзду партії "Слуга народу" повідомив глава фракції Давид Арахамія, передає Укрінформ.

Він розкритикував пропозицію партії "Голос" вийти з "Мінська". "Будь-який вихід з нашої ініціативи з Мінських домовленостей означає майже автоматичне скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи є хтось в цій країні, хто зацікавлений у скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав він.

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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семенов Александр
семенов Александр
"Выход Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации"...... А этого ни одно свидомое чучело пережить не сможет
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Насрать России - смысл существования Украины...ни доя чего иного это недоразумение не нужно.
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Мир Миру
Мир Миру
"Отказ от Минских соглашений ведет к снятию санкций. Но и выполнение Минских - ведет к их снятию. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание." (Аркадий Бабченко, журналист)
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2
Ukraine The
Ukraine The
Мир Миру, Получается что так, что эдак санкции снимут и Донбасс будет обособленным) вот до чего "довоевались с Россией" за 5 лет) И да, из бабченки такой себе мыслитель.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Із двох зол вибирають те, що менше
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