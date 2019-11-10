"Санкції з Росії знімуть": в "Слузі народу" назвали загрозу переговорів по Донбасу

Вихід України з Мінських домовленостей може привести до скасування міжнародних санкцій проти Російської Федерації.

Про це в неділю, 10 листопада, після з'їзду партії "Слуга народу" повідомив глава фракції Давид Арахамія, передає Укрінформ.

Він розкритикував пропозицію партії "Голос" вийти з "Мінська". "Будь-який вихід з нашої ініціативи з Мінських домовленостей означає майже автоматичне скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи є хтось в цій країні, хто зацікавлений у скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав він.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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