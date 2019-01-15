Санкції США через "Північний потік-2": що про це думають німці (відео)

США погрожують новими санкціями компаніям-учасницям проекту "Північний потік-2". Як на це реагуватимуть німці і чи враховують вони інтереси України?Кореспондент Deutsche Welle Микита Жолквер взяв інтерв'ю у виконавчого директора Східного комітету німецької економіки Міхаеля Гармса щодо можливих санкції США проти компаній-учасниць проекту "Північний потік-2", енергетичної незалежності Європи, дій нової адміністрації у США та майбутнього українського газового транзиту в Європу.

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