Хід зроблено. Росія підготувала новий удар по Україні

Росія готується до нанесення нового удару по Україні, цього разу — економічного. Президент Володимир Путін підписав Указ про введення санкцій. Відомо, що постраждають конкретні українські компанії та фізичні особи. Чи буде ефект і чого чекати від країни-агресора — розбирався OBOZREVATEL.

"Недружня Україна"

На сайті президента РФ опубліковано спеціальний указ Володимира Путіна про введення окремих економічних заходів щодо України. У документі прописано, що причина введення санкцій — відповідь на "недружні й такі, що суперечать міжнародному праву, дії України, пов'язані з введенням обмежувальних заходів щодо громадян і юридичних осіб Росії".

Як заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, під санкції потраплять сотні осіб. Вони торкнуться тільки тих, хто "завдає шкоди Росії".

"Щодо фізичних осіб, то, цілком ймовірно, це будуть сотні людей, які своїми діями завдавали шкоди інтересам нашої країни. Там і представники бізнесу, й інші люди. Звісно, до списку також включені українські компанії, тобто юридичні особи, зареєстровані за законодавством України, які так чи інакше контролюються подібними громадянами, щодо яких будуть введені санкції", — сказав Медведєв

Указ прописує уряду РФ визначити "жертв" санкцій, а також зміст "спеціальних заходів". При цьому в документі зазначено, що РФ скасує їх, якщо Україна припинить свої санкції щодо росіян і російських компаній.

Йдеться про низку як прямих обмежень України проти РФ за агресію на Донбасі, так і непрямих — дипломатичних "ударів" у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а також ООН. У жовтні Україна вже домоглася від країн ПАРЄ вигнання Росії із організації.

У травні 2018 року Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені у список санкцій Сполучених Штатів.

Російські олігархи ТАСС

Зокрема, під них потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов і Віктор Вексельберг. Санкції проти російських олігархів передбачають: блокування активів, запобігання виведенню капіталу з України і заборону на в'їзд.

Між країнами повністю закрито авіасполучення, суттєво знизилися і залізничні перевезення. Під час в'їзду в Україну всі громадяни РФ зобов'язані залишати максимальну кількість інформації про себе, а також про мету поїздок.

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Крім того, у Верховній Раді вже зареєстровано проект закону, який зобов'яже країну вводити обмеження синхронно зі США і Великобританією. А Рада нацбезпеки та оборони України найближчим часом розгляне пакет санкцій відносно роскомпаній, які брали участь у незаконному будівництві Керченського мосту.

Що чекає Україну

Опитані OBOZREVATEL міжнародники стверджують, що оголошені Росією санкції носитимуть демонстративний, показовий характер. За 5 років військових дій, Україна і Росія майже перекрили усі канали комунікації, крім економічного співробітництва.

"Росія в умовах санкцій — їй потрібно відповідати. На фоні історії з наданням Україні автокефалії, керівництво РФ вирішило зіграти карту", — вважає міжнародник Андрій Каракуц.

У цій ситуації можуть постраждати лише окремі українські компанії, які торгують із РФ.

"Швидше за все, санкції будуть проти компаній, пов'язаних із українською владою або найбільш економічно інтегрованих у російський ринок. Ми ж бачимо, що протягом і минулого, і цього року торгівля із РФ продовжує зростати. Не варто забувати, що ми продовжуємо отримувати з Росії бензин і газ, які за схемами йдуть через Білорусь, але по факту — це те ж саме", — вважає Каракуц.

Торгівля між Росією і Україною Новий час

Перший заступник директора центру "Нова Європа" Сергій Солодкий впевнений, що нічого нового у цьому документі немає.

"Нічого екстраординарного не бачу. Країна, яка почала проти України агресію, анексувавши територію і розпочавши бойові дії на Донбасі, через 5 років вводить санкції. З огляду на те, що вони зробили — не бачу тут нічого незвичайного", — заявив Солодкий.

Міжнародник також додав, що Росія постійно шантажувала Україну, ще до початку бойових дій.

"Добре пам'ятаю економічний шантаж із боку Росії. Такий тиск був навіть за часів президенства Віктора Януковича, якого прийнято вважати проросійським. Згадайте літо 2013 року, коли Росія вводила торгові обмеження проти українських компаній... Це певний урок для нашого бізнесу, адже українська влада попереджала — російський ринок несе загрозу, їхня влада непередбачувана. Вітчизняним бізнесменам потрібно було давно шукати нові ринки", — підкреслив Сергій Солодкий.