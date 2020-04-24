Рада національної безпеки і оборони України за пропозицією глави СБУ Івана Баканова підготувала проєкт щодо продовження санкцій проти 400 російських юридичних і фізичних осіб, а також соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Про це повідомляється на сайті РНБО. Йдеться про "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інші.

"Питання обмежувальних заходів перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського і в повному обсязі опрацьоване Апаратом Ради національної безпеки та оборони України", – цитують секретаря РНБО Олескандра Данілова.

Санкції проти "ВКонтакте" і "Одноклассников": РНБО підготувала новий удар

Відповідні листи з проханням надати пропозиції з цього питання були надіслані в Кабінет міністрів, Національний банк і Службу безпеки України. На підставі наданих ініціатив Апаратом РНБО України підготовлений проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони України.

"Це питання буде винесене на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться найближчим часом", – пообіцяв Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що в Офісі президента вже є розпорядження продовжити санкції після 15 травня.