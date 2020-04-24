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24 квітня • оновлено в 14:04
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Санкції проти "ВКонтакте" і "Одноклассников": РНБО підготувала новий удар

4.6т
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Рада національної безпеки і оборони України за пропозицією глави СБУ Івана Баканова підготувала проєкт щодо продовження санкцій проти 400 російських юридичних і фізичних осіб, а також соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Про це повідомляється на сайті РНБО. Йдеться про "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інші.

"Питання обмежувальних заходів перебуває на контролі президента України Володимира Зеленського і в повному обсязі опрацьоване Апаратом Ради національної безпеки та оборони України", – цитують секретаря РНБО Олескандра Данілова.

Санкції проти "ВКонтакте" і "Одноклассников": РНБО підготувала новий удар

Санкції проти "ВКонтакте" і "Одноклассников": РНБО підготувала новий удар

Відповідні листи з проханням надати пропозиції з цього питання були надіслані в Кабінет міністрів, Національний банк і Службу безпеки України. На підставі наданих ініціатив Апаратом РНБО України підготовлений проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони України.

"Це питання буде винесене на засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться найближчим часом", – пообіцяв Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що в Офісі президента вже є розпорядження продовжити санкції після 15 травня.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Как же было хорошо и свободным был интернет, пока своё cвинячье pылo не всунула туда власть Украины, по команде "ФАС!" от пuндocoв. Единственная польза - это то, что власть загнала всех идиотов украинского интернета в гaвнo-фейсбук, где им самое место...
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
да, обоРзеватель, не забудьте удалить мой комментарий, у нас же все сами и с радостью перешли в тот "гaвнo-фейсбук".
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
Скоты проклятые, скоро дышать запретят
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
а кому нужны эти "однокамерники" и "вкантакте"? правильно-НИКОМУ! лапти обтекают...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Куралесов Вася, фб -украинская платформа,ржунемагу
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Куралесов Вася, а телеграм слабо заблокировать,ой он же на американских и немецких серверах.айяяй
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