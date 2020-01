Санкції проти людей Януковича під загрозою: в ЄС розповіли про гучні плани

Європейський Союз, імовірно, може виключити зі свого списку санкцій колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького і сина-експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра.

Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив у своєму Twitter. Інформацію журналіст отримав із власних джерел.

"Ймовірно, що експрем'єр-міністр України Азаров, ексміністр енергетики Ставицький і син експрезидента Януковича, Олександр Янукович, скоро будуть виведені з-під санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів. Може бути більше. Я чув, Київ повинен робити більше", – написав він.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds . more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia