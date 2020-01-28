Санкції проти людей Януковича під загрозою: в ЄС розповіли про гучні плани

Європейський Союз, імовірно, може виключити зі свого списку санкцій колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького і сина-експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра.

Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив у своєму Twitter. Інформацію журналіст отримав із власних джерел.

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"Ймовірно, що експрем'єр-міністр України Азаров, ексміністр енергетики Ставицький і син експрезидента Януковича, Олександр Янукович, скоро будуть виведені з-під санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів. Може бути більше. Я чув, Київ повинен робити більше", – написав він.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Ukrainian state funds . more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

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