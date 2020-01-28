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28 січня • оновлено в 21:38
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Санкції проти людей Януковича під загрозою: в ЄС розповіли про гучні плани

1.6т
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Європейський Союз, імовірно, може виключити зі свого списку санкцій колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, ексміністра енергетики Едуарда Ставицького і сина-експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександра.

Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив у своєму Twitter. Інформацію журналіст отримав із власних джерел.

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Санкції проти людей Януковича під загрозою

Санкції проти людей Януковича під загрозою

Колаж

"Ймовірно, що експрем'єр-міністр України Азаров, ексміністр енергетики Ставицький і син експрезидента Януковича, Олександр Янукович, скоро будуть виведені з-під санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів. Може бути більше. Я чув, Київ повинен робити більше", – написав він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Євросоюзі назвали прізвища тих, хто потрапив під санкції за проведення "виборів" в анексованому Росією Криму у вересні 2019 року.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Микола Азаров Едуард Ставицький Олександр Янукович Віктор Янукович
Тег
Європейський Союз
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а сейчас пецу осудят за гораздо большее присвоение миллиардов по тендерам подставных фирм
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А тут ещё Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ... Выходит зря Губашёп из шаровар выпрыгивал.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"... скоро будут выведены из-под санкций ЕС..." потому что тупые рогули, даже полностью захватив власть в стране, за целых 5 лет, так и не смогли сфабриковать против янека и ко, хоть что-нибудь, во что не стыдно поверить.
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