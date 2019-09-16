Санкції під ударом? В Україні розповіли, як Росія може уникнути покарання за Крим

Під ударом опинилася робота по введенню Україною обмежувальних заходів проти фізичних та юридичних осіб за порушення санкційного режиму в окупованому Криму.

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реаліі" розповів колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі.

Екс-чиновник зазначив, що в процесі створення нового Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, питання санкцій може виявитися на задньому плані.

"У цьому процесі упущена наша робота по санкціям. Весь пакет українських санкцій був розроблений нашим міністерством. Це будівництво Керченського моста, спостерігачі на виборах, археологи, військові замовлення на заводах – там близько 14 пакетів, більше 50 юридичних осіб, понад 170 фізичних осіб. Як ця робота буде побудована зараз, мені невідомо", – пояснив Куркчі.

Колишній заступник міністра підкреслив, що в МінВОт є професіонали, які можуть впоратися з поставленими завданнями.

"Для того щоб визначилося якесь розуміння, нам потрібно дочекатися положення про нове міністерство, подивитися його штатну структуру. І тоді можна буде говорити, що, наприклад, напрямок санкційної політики збережеться", – підсумував він.

Окупований Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня Рада Європейського Союзу розширив санкції проти Росії. Мова йде про покарання за підрив територіальної цілісності і загрози незалежності України.

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