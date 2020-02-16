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16 лютого • оновлено в 16:08
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Санкції, миротворці і вступ України до НАТО: у Порошенка розповіли про успіх у Мюнхені

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Під час Мюнхенської безпекової конференції п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів понад 30 зустрічей з лідерами держав, політиками та урядовцями. Темами переговорів стало продовження санкцій проти Росії, введення на окуповані території України миротворчого контингенту ООН та перспективи вступу нашої держави до НАТО.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

Петро Порошенко у Мюнхені

Петро Порошенко у Мюнхені

Лівий берег

"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені", - зазначив Цеголко.

Він зауважив, що міжнародні партнери нашої держави занепокоєні посиленням позиції Російської Федерації через зміну риторики нинішньої влади в Україні. Саме тому під час кожної зустрічі Петро Порошенко наголошував на незмінних меседжах - продовженні санкцій проти держави-агресора, запровадженні миротворчої місії ООН на всій тимчасово території Донбасу та якнайшвидшій євроатлантичній інтеграції України.

"Дипломатична боротьба за Україну триває. Але "позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України", - кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора:

- санкції працюють. І їх варто посилити.

- щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу

- для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО", - пише Цеголко.

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Прессекретар п’ятого президента також повідомив, що завдяки твердій позиції Порошенка скандальний план "12 кроків" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію.

"І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - зазначив Святослав Цеголко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час безпекової конференції у Мюнхені було оприлюднено скандальний план примирення України з Росією. Аналітики назвали запропоновані "12 кроків" задля встановлення миру на Донбасі калькою з меседжів, які роками ретранслює Кремль. Зокрема, про неприпустимість обговорення ситуації в Україні за наративами Російської Федерації у Мюнхені висловився Петро Порошенко. Він закликав представників усіх держав - учасників безпекової конференції - захистити Україну від російської агресії.

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Теми
Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Санкції проти Росії Миротворча місія ООН
Особа
Петро Порошенко
Теги
НАТО ООН
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Он Алекс
Он Алекс
Последняя новость! В Махачкале Великого Кормчего ( ольгинский троляка на обозе) недавно рукоположили в епископы Церкви свидетелей дагестанской за.лупы ! Потом этого епископа пустили по кругу и он всех исповедовал с глубоким заглотом.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Раньше надо было об этом думать, а сейчас Петя уже поздно, твой поезд уехал.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Петя Свиноликий хотел у всех отcосать, но не все ему пиcюн доверили. По сути он занимается подрывом государственной деятельности Украины. Его из ЕС в дверь, а он pыло своё в форточку засунуть пытается)))))))
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