"Самопоміч" утричі знизила оренду майна у Львові: назрів скандал

Партія мера Львова Андрія Садового "Самопоміч" робить великі знижки на оренду комунального майна міста для себе, тим часом як інші організації не можуть домогтися оренди взагалі.

Про це проінформувало видання "Вголос" з посиланням на повідомлення прокурора Львівської області Ірини Діденко. Так, за її інформацією, начальниця управління комунальної власності Львівської міської ради, депутатка від "Самопомочі" Інна Свистун вибірково укладала договори оренди з фізичними особами та окремими громадськими організаціями за необґрунтовано заниженою ставкою.

Ставка складала 2% від вартості приміщень, а не 6%, як того вимагає затверджена міськрадою методика розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади Львова.

"Очевидно, йдеться, зокрема, про надання в оренду нежитлових приміщень на вул. А. Міцкевича, 6/7 в центрі Львова. Тут приміщення площею близько 320 квадратних метрів протягом багатьох років орендувала партія "Самопоміч". Вартість оренди для неї була встановлена на рівні близько 30 тисяч гривень на місяць, тим часом як ринкова вартість оренди цього майна – близько 100 тисяч гривень. Однак, як відомо, навіть цю занижену суму партія Садового не платила і в результаті заборгувала Львову півмільйона гривень", – пише ЗМІ.

Як Діденко написала на своїй сторінці у Facebook, cеред інших, такі договори укладено із організаціями "Львівська обласна республіканська християнська партія", "Інститут політичних технологій" тощо. Внаслідок цього, бюджет міста недоотримав 1 189 049 грн.

Вона додала, що 6 підписала підозру Свистун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Львова Андрій Садовий заявив, що під час епідемії COVID-19 Львів отримав від держави лише "тисячу паперових масок по 70 копійок".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!