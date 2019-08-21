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Саміт щодо Донбасу: з'явився невтішний прогноз

1.1т Читати матеріал російською

Від саміту, присвяченого війні на Донбасі, який може бути організований з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, не слід очікувати "зрушень".

"Нічого особливого на цьому саміті не буде. Слова-слова-слова", – спрогнозував в коментарі OBOZREVATEL журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

"Не бачу ніякого бажання Російської Федерації йти назустріч в цьому конфлікті, ніяких передумов, щоб позиція Путіна змінилася. Тому не покладаю ніяких надій на його спілкування з Макроном", – заявив він.

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Оголосити війну Росії

На думку Бутусова, "головний показник того, що Путін не збирається йти на якісь поступки – це те, що всупереч всім закликам міжнародної громадськості, Макрона, всіх наших європейських друзів і союзників нічого не зроблено для звільнення заручників. Росія не звільняє навіть захоплених моряків, яких вона зобов'язана звільнити за рішенням Міжнародного морського трибуналу".

Володимир Путін проводить нараду

Володимир Путін проводить нараду

Офіційний сайт президента Росії

Таким чином, "говорити про те, що є якісь зрушення, абсолютно передчасно, ані найменших підстав для цього немає", – резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, 19 серпня на двосторонній зустрічі Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні та висловили своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, прозвучала пропозиція організувати тематичний саміт. Українського представника на зустрічі не було.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Юрій Бутусов Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Шаги к миру на Донбассе четко и в определенной последовательности прописаны в Минске-2. Другое дело, что Украина опасается выполнения этих мероприятий именно в той последовательности. Ну тогда нужно об этом четко заявить, но этого Украина тоже не может сделать, так как боится потерять поддержку ЕС. Какой смысл приглашать на встречи украинского представителя, если Украина ничего не может? Но Европа устала, ей нужен мир. Поэтому будет выполнено предложение о введении миротворцев по российским условиям.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
о каких уступках идет речь
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