Саміт щодо Донбасу: з'явився невтішний прогноз

Від саміту, присвяченого війні на Донбасі, який може бути організований з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, не слід очікувати "зрушень".

"Нічого особливого на цьому саміті не буде. Слова-слова-слова", – спрогнозував в коментарі OBOZREVATEL журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

"Не бачу ніякого бажання Російської Федерації йти назустріч в цьому конфлікті, ніяких передумов, щоб позиція Путіна змінилася. Тому не покладаю ніяких надій на його спілкування з Макроном", – заявив він.

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На думку Бутусова, "головний показник того, що Путін не збирається йти на якісь поступки – це те, що всупереч всім закликам міжнародної громадськості, Макрона, всіх наших європейських друзів і союзників нічого не зроблено для звільнення заручників. Росія не звільняє навіть захоплених моряків, яких вона зобов'язана звільнити за рішенням Міжнародного морського трибуналу".

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Таким чином, "говорити про те, що є якісь зрушення, абсолютно передчасно, ані найменших підстав для цього немає", – резюмував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, 19 серпня на двосторонній зустрічі Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні та висловили своє бачення вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема, прозвучала пропозиція організувати тематичний саміт. Українського представника на зустрічі не було.

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