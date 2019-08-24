Тінь агресора і тема України: що обговорюватимуть на скандальному G7

Саміт " Великої сімки ", який відбудеться у Франції 24-25 серпня, став скандальним ще до початку його проведення.

OBOZREVATEL розбирався в особливостях форуму та запланованих заходах.

На саміті зберуться світові лідери time.com

Українське питання

Відтінок скандальності саміту отримав ще до свого початку - коли з'явилась інформація про те, що президенти США і Франції в телефонній розмові 20 серпня домовилися запросити Росію до участі в саміті країн Г7 в 2020 році. Джерела телеканалу СNN стверджували, що саме Макрон запропонував запросити Росію на зустріч, і Трамп погодився.

Пізніше президент США заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби було висловлено таку пропозицію.

Така інформація викликала шквал критики і спротив. Президент України Володимир Зеленський направив всім лідерам країн Г7 окремі письмові звернення із закликом не допустити повернення Росії без деокупації нею Криму і Донбасу, а також провів розмову з цього питання з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, прем'єром Канади Джастіном Трюдо і главою Єврокомісії Дональдом Туском.

Німеччина і Великобританія публічно відкинули пропозицію Дональда Трампа про повернення Росії до групи країн Г7 через російську агресію проти України.

"Росія створює провокації не тільки в Україні, але і в багатьох інших місцях світу", - додав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон Джонсон на зустрічі з Ангелою Меркель. Він зазначив, що його уряд звинувачує Росію у використанні хімічної зброї на території Великобританії.

Пізніше до них приєднався і сам Макрон. У його коментарі для ЗМІ говорилося, що запрошення Росії стало б стратегічною помилкою. "Я думаю, що повернення Росії без виконання умов буде ознакою слабкості Г7", - цитують французького президента місцеві медіа.

Крім того, за інформацією посла України у Франції Олега Шамшура, глави МЗС країн "сімки" вже погодили підсумкову заяву, в якій містяться чіткі сигнали про "постійну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів" і ключових аспектів ситуації, викликаної агресією Росії. Правда, чи буде прийнято це фінальне комюніке в Барріце лідерами країн "сімки" поки невідомо - через існуючі розбіжності між країнами.

Таким чином, повернення Росії в "Велику сімку" навряд чи отримає схвалення Групи 7 на цьому саміті, незважаючи на позицію окремих лідерів країн-учасників.

Яка програма саміту

Саміт триватиме два дні. У перший день відкриття, в суботу 24 серпня, лідери G7 обговорять питання зовнішньої політики і політики безпеки. Зустрічі високого рівня пройдуть в форматі робочої вечері. На другий день, у неділю вранці, дискусії продовжаться.

Глави держав і урядів "Групи семи" обміняються думками для вироблення спільної позиції з актуальних викликів міжнародної політики щодо Ірану, України, Лівії, Сирії, Близького Сходу в цілому, а також щодо КНДР і Венесуели.

Особливу увагу буде приділено Ірану, який оголосив про обмеження зі свого боку виконання угоди про ядерну програму.

Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю і розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також оподаткуванню цифрових гігантів.

Президент Франції Еммануель Макрон також анонсував розгляд питання про пожежі в Бразилії. "Наш будинок горить. У прямому сенсі. Тропічний ліс Амазонії - легкі, які виробляють 20% кисню нашої планети - горить. Це міжнародна криза. Учасники саміту G7, давайте обговоримо цю надзвичайну ситуацію", - написав Макрон на своїй сторінці в Твіттері .

Президент Бразилії Жаір Болсонару у відповідь звинуватив Макрона у використанні цього питання для "політичної вигоди" і обізвав Макрона колоністом.

Складнощі організації

Паралельно із самітом Г7 представники 50 неурядових організацій - антиглобалістів, кліматичних активістів (Greenpeace, Oxfam France та WWF) і баскських націоналістів, проведуть так званий контрсаміт. Вони збираються висловити свій протест проти економічної та кліматичної політики країн Групи семи.

Організатори протестуючих планують в суботу мирні марші в Анда і Іруні - містах на французько-іспанському кордоні, в 30 кілометрах від місця проведення саміту Г7 в місті Біарріц.

Крім того, до акцій антиглобалістів збираються приєднається і французькі "жовті жилети" - але їх організатори закликали провести свій протест в суботу в Біарріц, який закритий для протестувальників.

Для забезпечення безпеки на саміті Г7 Франція мобілізує більше 10 тисяч правоохоронців. До охорони саміту залучать 43 підрозділу сил загального резерву французької поліції, близько п'ятдесяти ескадрилій мобільної жандармерії і сили спеціального призначення.

Такий рівень безпеки не випадковий - 19 серпня французька поліція затримала чотирьох чоловіків і одну жінку у віці від 24 до 45 років за підозрою в плануванні теракту в готелі, де будуть розміщені жандарми, зайняті в охороні саміту. Як повідомляє BFMTV, чоловіки і жінка були відомі спецслужбам участю в анархо-автономістському русі. Вони обговорювали як "підпалити готель".

Що таке "Велика сімка"

"Велика сімка" (або її правильна назва - Група 7) - це неофіційний форум провідних розвинених країн ( США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія і Японія). У самітах традиційно бере участь і керівництво Євросоюзу.

Г7 не має статуту, секретаріату або договору про заснування як це є у міжнародних організацій. Рішення на самітах приймаються одноголосно, але обов'язкового характеру не мають - вони демонструють, яку позицію учасники "Групи" займають по ключових міжнародних проблемам.

Спочатку в 1973 році з'явився формат Четвірки (Франція, Німеччина, США і Великобританія). До 1976 року вона виросла до Сімки. Росія вперше взяла участь в саміті Г7 в 1991-му, а Г8 з'явилась в 1997 році. У 2014 році Росія на правах голови приймала саміт Г8, однак через окупацію Криму і війни проти України на Донбасі лідери семи країн відмовилися приїжджати в Сочі.

Перший саміт Г8 пройшов в США, і саміт-2020 теж пройде в Америці. У 2019 року в "Групі семи" головує Франція. Вона і проводить саміт 24-26 серпня в місті Біарріц, на південному заході країни.

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