ЄС пообіцяв Зеленському продовжити тиснути на Росію санкціями

Лідери Європейського Союзу запевнили, що їхні санкції проти Росії діятимуть до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Таку заяву в Брюсселі на 22-му саміті Україна-ЄС у вівторок, 6 жовтня, зробив український президент Володимир Зеленський. Пресконференція глави держави транслювалася в мережі.

"Спільно з партнерами ми вкотре закликали Російську Федерацію забезпечити повне виконання Мінських домовленостей. Я також отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України", – сказав він.

Зеленський додав, що європейські партнери високо оцінили зусилля України на шляху до миру на Донбасі, а також активну та конструктивну позицію країни в "нормандському" форматі.

Додамо, лідери ЄС у спільній заяві також запевнили, що Союз непохитний у своїй підтримці та відданості незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Лідери констатували, що вони зібралися на саміті, щоб підтвердити "незмінну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію і поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі".

"Ми поділяємо спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини, зокрема права осіб, що належать до меншин, а також гендерної рівності", – наголосили вони.

Зі свого боку, президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав Росію виконати взяті на себе зобов'язання для реалізації Мінських домовленостей.

Він запевнив, що ЄС "підтримує дипломатичні зусилля в "нормандському" форматі і Тристоронній контактній групі" з метою пошуку мирного рішення, яке "поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України".

Він також зазначив, що Зеленський "важко працює, щоб розв'язати цей конфлікт і вже зробив значні кроки". "Ми закликаємо Росію зробити те саме", – додав Мішель.

"Ми засуджуємо незаконну анексію Криму Росією", – додав він, нагадавши, що недавно ЄС вніс до санкційного списку осіб і компанії, які причетні до будівництва Керченського моста.

Більш детально про 22-й саміт Україна-ЄС читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Володимир Зеленський на саміті. ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Брюсселі відбулася офіційна церемонія підписання міжнародних договорів між урядом України, Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком у присутності президента Володимира Зеленського та президента Європейської Ради Шарля Мішеля.