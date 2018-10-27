Саміт щодо Сирії в Стамбулі: новий імпульс політичному процесу

Меркель, Макрон, Путін та Ердоган хочуть, аби комітет з розробки конституційної реформи в Сирії запрацював до кінця року. Сторони погодилися, що воєнним шляхом конфлікт не вирішити.У Стамбулі в суботу, 27 жовтня, лідери Німеччини, РФ, Франції та Туреччини обговорили питання політичного врегулювання конфлікту в Сирії, що триває вже сім років. У заключному комюніке сторони закликали до створення ще до кінця року координаційного комітету в Женеві під егідою ООН із розробки конституційної реформи, що стане передумовою для проведення вільних і прозорих виборів у Сирії, інформує агенція AP. На виборах повинні мати можливість проголосувати всі сирійці, у тому числі й ті, які перебувають за кордоном.

Також у заяві лідерів чотирьох країн-учасниць саміту зазначена підтримка зусиль щодо повернення сирійських біженців до їхніх домівок на батьківщині. У комюніке також висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності Сирії.

Темою переговорів канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) і президентів РФ, Франції і Туреччини Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Реджепа Таїпа Ердогана також була ситуація в останньому бастіоні сирійських повстанців - провінції Ідліб. Лідери країн висловили сподівання на подальше дотримання перемир'я, про яке у вересні домовилися Путін з Ердоганом.

Виступаючи на прес-конференції по закінченні саміту канцлерка ФРН вказала на "велике зобов'язання" не допустити подальшої гуманітарної катастрофи у Сирії. Меркель також висловила сподівання на те, що узгоджене перемир'я в Ідлібі переросте у тривале припинення вогню. "Я дуже задоволена, що ми змогли надати політичному процесу певний імпульс, певне прискорення", - зазначила Меркель, цитує агентство dpa.

Президент Туреччини назвав чотиристоронній саміт щодо Сирії продуктивним. За його словами, лідери чотирьох країн надалі підтримують "територіальну цілісність та політичну єдність Сирії", а також дійшли висновку, що конфлікт не може бути розв'язаний воєнним шляхом. Президент РФ своєю чергою зазначив, що сторони "провели серйозну роботу з узгодження підходів у принципових питаннях сирійського врегулювання", цитує агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, зустріч у такому форматі щодо врегулювання в Сирії відбувалася вперше. Її ініціатором був президент Туреччини. Він не виключив подальшого розширення формату.