Саміт Кримської платформи відбудеться в травні 2021 в Києві, – Кулеба

Міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова запланований на травень 2021 року.

Він відбудеться в Києві, заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він висловив сподівання, що до того часу ситуація з пандемією коронавірусу стабілізується (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кулеба також зазначив, що Україна бачить підтримку створення Кримської платформи і готовність брати в ній участь з боку міжнародних партнерів.

Очільник МЗС окремо наголосив на тому, що на півострові тривають репресії проти кримських татар.

"3 листопада військовий суд РФ в Ростові засудив трьох кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями. Того ж дня були затримані троє кореспондентів ГО "Кримська солідарність". 4 листопада їх відпустили. Але ми бачимо, що це системні репресії проти кримських татар, і будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити їх. І щоб всі, хто утримується, – були звільнені", – сказав Кулеба.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що розслідувачам вдалося встановити особи 15 російських військовослужбовців, які брали участь у захопленні Криму 2014 року. Йдеться про військових 382-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту РФ.