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Саміт G20: Мей раптово звернулася до Путіна через Україну

5.3тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей попросила президента Росії Володимира Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні.

Як повідомляє Даунінг-стріт, це сталося на полях саміту G20, який проходить в Японії.

Мей також закликала звільнити українських моряків.

Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам.

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Тереза Мей і Володимир Путін

Тереза Мей і Володимир Путін

Карточный домик, Телеграм

За словами Терези Мей, у Лондона також є неспростовні докази причетності РФ до інциденту в Солсбері.

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Теми
Саміт G20 у ЯпоніїРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінТереза ​​Мей
Місце
ЯпоніяОсака
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Т.е., даже до Мэй дошло, что на президентов Украины (хоть бывших, хоть нынешних) в этом вопросе полагаться смешно. Ну что ж - умнеет старушка.... напоследок.
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леня зе
леня зе
а о "Петрове и Васечкина " даже не спросила, все об Украине переживает.;) ;) ;)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А Мэй то там чего забыла? Она ж уже в отставке.
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