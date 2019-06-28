Саміт G20: Мей раптово звернулася до Путіна через Україну

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей попросила президента Росії Володимира Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні.
Як повідомляє Даунінг-стріт, це сталося на полях саміту G20, який проходить в Японії.
Мей також закликала звільнити українських моряків.
Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам.
Тереза Мей і Володимир Путін
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За словами Терези Мей, у Лондона також є неспростовні докази причетності РФ до інциденту в Солсбері.
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