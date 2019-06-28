Саміт G20: Мей раптово звернулася до Путіна через Україну

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей попросила президента Росії Володимира Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні.

Як повідомляє Даунінг-стріт, це сталося на полях саміту G20, який проходить в Японії.

Мей також закликала звільнити українських моряків.

Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам.

Тереза Мей і Володимир Путін Карточный домик, Телеграм

За словами Терези Мей, у Лондона також є неспростовні докази причетності РФ до інциденту в Солсбері.

Новина оновлюється

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!