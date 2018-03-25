"Сама не віддасть": в Раді дали прогноз по справі Савченко

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яку заарештували за підготовку державного перевороту і замаху на вище керівництво країни, з власної волі не віддасть свій депутатський мандат.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив член парламенту від фракції "Народний фронт", керівник групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук, аналізуючи поведінку Савченко та її адвокатів.

"Різномасті "експерти"-"політологи"-"правозахисники" слідом за словоблудливими адвокатами Савченко зараз по всіх телеканалах обговорюють, що, мовляв, теракт вона не могла зробити, а, як вона запевняє, лише "тролила владу", - написав він.

"Якщо ми на секунду в цю нісенітницю повіримо, смердіти від цієї історії не поменшає. Бо виходить, що Савченко в своїх пи***тих ігрищах намагалася зробити заручниками своєї неадекватності офіцерів, з якими вела переговори. По суті, підбиваючи заради свого нібито "троллінгу" їх під серйозні статті КК", - підкреслив військовий експерт.

Тимчук також розкритикував адвокатів Савченко, які наполягають на версії, що вона "справжній офіцер".

"У ній від офіцера стільки ж, скільки в Медведчука від українського патріота ... І не можу зрозуміти, чого вона так вчепилася в мандат депутата, яким всюди прикривається, на словах ненавидячи український парламент? За весь час своєї "депутатської діяльності" Савченко стала автором аж 3-х Законів України. Один з них - сумнозвісний "закон Савченко", за яким десятки тисяч кримінальників зараз на волі. у двох інших вона лише співавтор, тобто законопроекти писали зовсім інші депутати, включивши її в список авторів", - зазначив він.

"Яка до біса депутатська діяльність - зате постійно моталася по закордонах не зрозуміло за чий рахунок. Але свій мандат Савченко, яка "ненавидить владу", сама не віддасть, будьте впевнені", - резюмував депутат.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінується змова з переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою замаху на вище керівництво країни і здійснення терактів.