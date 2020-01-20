"Сам прийшов за повістками": Головань розкрив деталі візиту Порошенка до ДБР

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко не отримував жодних повісток до Державного бюро розслідувань на 21 січня.

Про це повідомив його адвокат Ігор Головань у Facebook. За його словами, Порошенко скасувавши важливий закордонний візит до Швейцарії і заплановані зустрічі зі світовими лідерами, особисто відвідав ДБР, щоб "повернути слідчих у рамки закону" і примусити їх вручити повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК.

До цього дня жодних повісток Порошенко не отримував.

Ігор Головань розкрив деталі візиту Порошенка до ДБР

"Петро Порошенко сьогодні прийшов щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу). Як бачимо, два провадження з трьох “розслідуються” ДБР явно в інтересах Росії.

Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося", – наголосив він.

Головань додав, що на 31 січня та 11 лютого у Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він поінформував ДБР. Відтак, нардеп має намір відвідати ДБР 24 січня і дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і по всіх інших провадженнях, сфабрикованих за вказівкою офісу Президента.

Повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розсдідувань ДБР Корецький, який є ймовірним учасником діалогів “Трубу прорвало”.

За словами Голованя, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців Офісу президента.

"У ДБР дуже прискіпливо ставляться до порядку вручення повісток, коли це стосується слідчих цієї організації.

А от коли мова йде про вручення повісток Петру Порошенку, спільники недавно звільненого Труби вважають формальності зайвими і дозволяють собі надсилати те, що вони вважають викликом свідка, адвокату у WhatsApp", – написав він.

Головань нагадав, що Корецький направив до суду листа, суть якого зводиться до спроб унеможливити допит слідчих ДБР як свідків.

"Як виявилося, слідчі ДБР Сергєєва, Роженко, Гульченко та Осетрова не з’являються до суду тому, що їм перешкоджає вже згаданий ймовірний учасник діалогів “Трубу прорвало”, начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розсдідувань ДБР Корецький.

Корецькому, бачте, не сподобалося, що суд доручив мені вручити повістки. Хоча така можливість у цивільному процесі прямо передбачена законом. Відповідно до частини 6 статті 128 Цивільного процесуального кодексу України, стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу", – додав адвокат Порошенка.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістки про виклик до суду слідчих установи.

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