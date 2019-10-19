"Час швидких посадок": ексзаступник генпрокурора України зробив гучну заяву

Настав час, коли не можна зволікати, потрібно організовувати швидкі посадки в Україні і повертати награбоване в бюджет.

Таку думку висловив юрист, заступник генерального прокурора України (2015 – 2016 г.) Давід Сакварелідзе в ефірі соціально-політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що не знає добре чинного генерального прокурора Руслана Рябошапку, але сподівається, що він порядна людина.

Сакварелідзе зробив гучну заяву про посадки в Україні Скріншот

Також юрист додав, що у Рябошапки немає такої мотивації, як у його попередників Віктора Шокіна і Юрія Луценка.

"Але втрачено дуже багато часу. Основне завдання – запустити турборежим затримань. Зараз час бліцкригу. Швидкі посадки і повернення накраденого в бюджет", – підкреслив Сакварелідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в липні глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув на "посадки" старих скандальних політиків. А в серпні президент України Володимир Зеленський анонсував гучні розслідування щодо корупціонерів.

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