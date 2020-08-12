Сайт Зеленського атакували три рази за тиждень

На офіційний сайт Офісу президента України були здійснені три DDoS-атаки.

Хакерські атаки відбувалися в період з 5 по 11 серпня, передає Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість – на веб-ресурси Офісу президента України. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA в цей період зареєструвала і опрацювала 1227 кіберінцідентів, що на 63% менше, ніж на попередньому тижні", – зазначено в інформації.

Всього було зафіксовано 64960 підозрілих подій в мережі, що 34% менше, ніж на попередньому тижні. При цьому в основному це були спроби сканування (84%) і застосування нестандартних протоколів (14%).

Відзначається, що система захищеного доступу держорганів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак, переважна більшість – це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні викрили хакера, який крав гроші у банків.