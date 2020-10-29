Експредставник ОБСЄ в Україні визнав відповідальність Росії за війну на Донбасі

Сторонами конфлікту на Донбасі є тільки Росія і Україна. А ОБСЄ в Тристоронній контактній групі виконує тільки функцію посередника.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Дипломат нагадав, що ТКГ була створена для того, щоб знайти вирішення проблеми Донбасу шляхом реалізації Мінських угод.

"Очевидно, що ОБСЄ не є стороною конфлікту, а лише посередником у його вирішенні. Тоді неважко відповісти на питання про сторони конфлікту", – сказав Сайдік, коментуючи твердження влади Росії про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.

Крім того, він висловив переконання в тому, що війна на Донбасі нічим не виправдана. "Я через конфлікт на Донбасі продовжую питати себе: "Чому і навіщо?". Цей конфлікт, на моє глибоке переконання, нічим не виправданий. Він лише приносить величезні страждання безвинному багатомільйонному цивільному населенню. Кому це може бути насправді вигідно?" – зазначив Сайдік.

Австрійський дипломат також додав, що посада спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ була найважчою в його дипломатичній кар'єрі. За його словами, він вірив, що зможе зробити свій внесок у вирішення конфлікту на Донбасі. "На жаль, за всього мого щирого бажання я не досяг своєї мети", – підсумував він.

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