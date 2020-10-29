Експредставник ОБСЄ в Україні визнав відповідальність Росії за війну на Донбасі
Ексспецпредставник ОБСЄ в Україні відзначив, що агресія окупантів на сході нічим не виправдана
Він визнав, що не зміг домогтися головної мети на своїй посаді – припинити бойові дії
Водночас Сайдік зазначив, що робота в Україні була найважчою в його кар'єрі
Сторонами конфлікту на Донбасі є тільки Росія і Україна. А ОБСЄ в Тристоронній контактній групі виконує тільки функцію посередника.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Дипломат нагадав, що ТКГ була створена для того, щоб знайти вирішення проблеми Донбасу шляхом реалізації Мінських угод.
"Очевидно, що ОБСЄ не є стороною конфлікту, а лише посередником у його вирішенні. Тоді неважко відповісти на питання про сторони конфлікту", – сказав Сайдік, коментуючи твердження влади Росії про те, що вона не є стороною конфлікту на Донбасі.
Крім того, він висловив переконання в тому, що війна на Донбасі нічим не виправдана. "Я через конфлікт на Донбасі продовжую питати себе: "Чому і навіщо?". Цей конфлікт, на моє глибоке переконання, нічим не виправданий. Він лише приносить величезні страждання безвинному багатомільйонному цивільному населенню. Кому це може бути насправді вигідно?" – зазначив Сайдік.
Австрійський дипломат також додав, що посада спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ була найважчою в його дипломатичній кар'єрі. За його словами, він вірив, що зможе зробити свій внесок у вирішення конфлікту на Донбасі. "На жаль, за всього мого щирого бажання я не досяг своєї мети", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Росія повинна забрати війська і озброєння з території України, адже всі її спроби повернути нашу державу до своєї "імперії" – марні.
Крім того, він дорікнув окупантам їхнім марнослів'ям і впливом на терористичних маріонеток на сході України.