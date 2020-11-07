Садового у соцмережі підтримали люди з оточення відомого бізнесмена

Кандидата на посаду міського голови Львова Андрія Садового підтримують люди з оточення відомого бізнесмена Ігоря Коломойського. Це помітили користувачі Facebook на сторінці чинного львівського мера у цій соцмережі.

Під дописом Андрія Садового про участь у дебатах перші коментарі із побажаннями перемоги залишили народні депутати попередніх скликань Володимир Парасюк та давній партнер Коломойського по бізнесу у Буковелі Олександр Шевченко. Як і Шевченка, Парасюка давно пов’язують із колишнім власником "ПриватБанку".

"Перемоги!" - коротко написав Парасюк. Таким же лаконічним був і Олександр Шевченко. "Перемагайте!", - написав він.

"Коли Парасюк і Шевченко вам бажають перемоги, це означає, що одному олігарху краще ви мер, ніж Синютка. Цікаво, чому так?" - зауважив у своєму коментарі користувач під ніком Serhii Hryshko.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеканал "Перший західний" звинуватив Садового у наклепі: журналісти вимагають від мера Львова публічних вибачень, інакше обіцяють звернутися до суду.