Садовий учетверте стане мером Львова: з'явилися офіційні результати виборів

Чинного мера Львова Андрія Садового офіційно оголосили переможцем другого туру місцевих виборів – 2020.

Політик отримав 62,25% голосів. Такі результати 25 листопада оприлюднила Львівська міська територіальна виборча комісія. Їх оголосив голова ТВК Ігор Сліпецький, передає Тvoemisto.tv.

Конкурент Садового, колишній голова Львівської ОДА та представник "Європейської солідарності" Олег Синютка, набрав 37,75%. Відповідно, розрив між кандидатами становить 24,5%.

Садовий написав у Telegram, що почекає п'ять днів, які дають на оскарження результатів виборів. Після цього він разом із депутатами планує прийняти присягу на урочистій сесії міськради.

Зазначимо, що Садовий стане мером Львова вчетверте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий тур виборів мера Львова відбувся 22 листопада. За результатами першого туру (25 жовтня), Садовий отримав 40,09% голосів (його підтримали 91 131 виборець), Синютка – 31,1% (70 682). Явка становила 39,47%.