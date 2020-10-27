Садовий пішов на самоізоляцію: у дружини і тещі виявлено коронавірус

Мер Львова Андрій Садовий пішов на самоізоляцію після того, як у його дружини і тещі виявився коронавірус.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що всі зробили ПЛР-тести.

"Сьогодні Катерина разом з мамою отримали позитивний ПЛР-тест. Мій результат негативний", – зазначив Садовий.

Він підкреслив, що проведе кілька днів на самоізоляції і зробить повторний тест.

"Якщо повторний тест буде негативним, відразу повернуся до роботи. Каті і Марії Михайлівні бажаю якнайшвидшого одужання. До моменту отримання рідними негативних ПЛР-тестів з ними не контактуватиму", – додав мер.

Facebook Андрія Садового.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з підрахунками Ради національної безпеки і оборони, найближчими тижнями може початися істотний ріст випадків захворювань на коронавірус у Львівській області.