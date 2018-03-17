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Садовий оголосив, що йде в президенти України

36.7тЧитати новину російською

Андрій Садовий

Політична партія "Самопоміч" та її лідер Андрій Садовий має намір брати участь в президентських і парламентських виборах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії з посиланням на виступ мера Львова.

"Ми будуємо партію, яка найближчим часом візьме активну участь у президентській і парламентській кампанії", - сказав він на XIV з'їзді політсили.

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За словами Садового, члени організації зобов'язані донести свої ідеї максимальній кількості громадян України.

Як повідомляв "Обозреватель", по Києву помітили білборд опозиції, на якому Садового закликали об'єднати політичні зусилля з Гриценко.

Місце
УкраїнаЛьвів
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