Садовий оголосив, що йде в президенти України

Андрій Садовий

Політична партія "Самопоміч" та її лідер Андрій Садовий має намір брати участь в президентських і парламентських виборах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії з посиланням на виступ мера Львова.

"Ми будуємо партію, яка найближчим часом візьме активну участь у президентській і парламентській кампанії", - сказав він на XIV з'їзді політсили.

За словами Садового, члени організації зобов'язані донести свої ідеї максимальній кількості громадян України.

Як повідомляв "Обозреватель", по Києву помітили білборд опозиції, на якому Садового закликали об'єднати політичні зусилля з Гриценко.