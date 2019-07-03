Садити на 15 років: у Раді запропонували нове покарання для педофілів

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект № 6449 про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він запропонував назвати законопроект ім'ям жорстоко вбитої Дар'ї Лук'яненко.
Документ, як вказав політик, передбачає:
створення відкритого публічного реєстру педофілів;
примусову хімічну кастрацію педофілів;
довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів;
заборону на дострокове звільнення педофілів із в'язниці;
15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої (зараз закон передбачає покарання у 7-12 років ув'язнення).
Ілюстрація. Покарання педофілів
Колаж
Крім того, на наступному тижні (з 8 липня) відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду законопроектів.
"Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід", – написав Ляшко.
Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту прийняти законопроект № 6607.
Він має ряд відмінностей від проекту № 6449, зокрема, пропонує добровільну хімічну кастрацію.
Петиція про необхідність подібного закону недавно з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.
В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення добровільної хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.
Даша Лук'яненко
Нацполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Дар'я Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і не повернулася додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.
19 червня було знайдено тіло Дар'ї. Співробітники поліції витягли голий труп з вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув у яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підгрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної дівчинки.
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