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Садити на 15 років: у Раді запропонували нове покарання для педофілів

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Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект № 6449 про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він запропонував назвати законопроект ім'ям жорстоко вбитої Дар'ї Лук'яненко.

Документ, як вказав політик, передбачає:

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  • створення відкритого публічного реєстру педофілів;

  • примусову хімічну кастрацію педофілів;

  • довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів;

  • заборону на дострокове звільнення педофілів із в'язниці;

  • 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої (зараз закон передбачає покарання у 7-12 років ув'язнення).

Ілюстрація. Покарання педофілів

Ілюстрація. Покарання педофілів

Колаж

Крім того, на наступному тижні (з 8 липня) відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду законопроектів.

"Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід", – написав Ляшко.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту прийняти законопроект № 6607.

Він має ряд відмінностей від проекту № 6449, зокрема, пропонує добровільну хімічну кастрацію.

Петиція про необхідність подібного закону недавно з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.

В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення добровільної хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Даша Лук'яненко

Даша Лук'яненко

Нацполіція

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
Теги
хімічна кастраціяпедофiлиреєстр педофілівВерховна Рада Українизаконопроектрадикальна партія
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Камастра Вика
Камастра Вика
ЛЯШКО,ХАРЕ БАЗЛАТЬ..СОЗДАЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ"БЕЛОЙ СТРЕЛЕ"И ЛЮДИ ВАМ ПОВЕРЯТ!А так..
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