Садити на 15 років: у Раді запропонували нове покарання для педофілів

Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект № 6449 про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Він запропонував назвати законопроект ім'ям жорстоко вбитої Дар'ї Лук'яненко.

Документ, як вказав політик, передбачає:

створення відкритого публічного реєстру педофілів;

примусову хімічну кастрацію педофілів;

довічний нагляд за педофілами правоохоронних органів;

заборону на дострокове звільнення педофілів із в'язниці;

15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої (зараз закон передбачає покарання у 7-12 років ув'язнення).

Ілюстрація. Покарання педофілів Колаж

Крім того, на наступному тижні (з 8 липня) відбудеться позачергове засідання парламенту спеціально для розгляду законопроектів.

"Упевнений, що наші радикальні ініціативи проти педофілів приведуть до різкого зменшення кількості злочинів проти дітей. Про це свідчить і світовий досвід", – написав Ляшко.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту прийняти законопроект № 6607.

Він має ряд відмінностей від проекту № 6449, зокрема, пропонує добровільну хімічну кастрацію.

Петиція про необхідність подібного закону недавно з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.

В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення добровільної хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.

Даша Лук'яненко Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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