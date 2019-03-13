Саашкашвілі анонсував повернення в Україну: названа дата

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі планує повернутися в Україну після проведення президентських виборів 31 березня.

Політик в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону повідомив, що хоче прибути в нашу країну вже 1 квітня.

Саакашвілі додав, що президент Петро Порошенко не вийде до другого туру виборів, тому він безперешкодно перейде кордон.

"Я збираюся прилетіти до Борисполя. Я цей квиток взяв, бо я впевнений, що Порошенко не пройде до другого туру. І як тільки він не пройде до другого туру, я більш ніж упевнений, що жоден прикордонник не захоче виконувати його наказ не пускати мене в Україну, а також багато інших злочинних наказів", – заявив екс-президент Грузії.

Він підкреслив, що прибуде з Польщі в Україну о 14:05 1 квітня, і показав свій телефон з інформацією про покупку авіаквитка.

Відзначимо, що Саакашвілі позбавили українського громадянства і заборонили в'їзду в Україну до 2021 року.

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в президенти Анатолій Гриценко пообіцяв відновити українське громадянство лідера партії "Рух Нових сил" колишнього глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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