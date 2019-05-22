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/Політика

Саакашвілі звернувся з проханням до Зеленського

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Екс-глава Грузії та Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі має намір повернути втрачене у 2017 році українське громадянство.

Як передає "Інтерфакс-Україна", його адвокат Руслан Чорнолуцький 22 травня подав до адміністрації президента відповідного листа.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", — йдеться у листі Саакашвілі.

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При цьому політик заявив, що йому не потрібні "жодні посади і преференції". За словами Саакашвілі, він також готовий обстоювати свої права у суді, тому попросив дозволу на в'їзд в Україну.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Саакашвілі анонсував гучне повернення в Україну, згадавши про обіцянку Зеленського в день інавгурації.

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Особи
Міхеїл СаакашвіліВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Чем больше клоунов вернется в Хохло-цирк, тем веселее нерабам будет житыпоновому
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bobin robin
bobin robin
Макарский Александр, рассеянец у себе в дома приберись .. в тебе жидів кишить не менше
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
мишенька, так и предоставление тебе гражданства Украины, не совсем законно. да, и какого ты хрена, чмо скулящее, к Украине приколупалось??? вали нахер на родину - в свою Грузию. какого милого здесь побираешься? или ты даже родине твоей нахуй не сдался? ))
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