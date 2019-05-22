Саакашвілі звернувся з проханням до Зеленського

Екс-глава Грузії та Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі має намір повернути втрачене у 2017 році українське громадянство.

Як передає "Інтерфакс-Україна", його адвокат Руслан Чорнолуцький 22 травня подав до адміністрації президента відповідного листа.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", — йдеться у листі Саакашвілі.

При цьому політик заявив, що йому не потрібні "жодні посади і преференції". За словами Саакашвілі, він також готовий обстоювати свої права у суді, тому попросив дозволу на в'їзд в Україну.

Міхеїл Саакашвілі Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Саакашвілі анонсував гучне повернення в Україну, згадавши про обіцянку Зеленського в день інавгурації.

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