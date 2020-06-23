Саакашвілі зізнався про тет-а-тет із Путіним, який "закінчився війною"

Колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі зізнався про неприємну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Вона відбулася на саміті СНД у Мінську в 2006 році. Про це він розповів в інтерв’ю програми "В гостях у Гордона", яке було записано 14 червня.

За словами політика, згадана його розмова з главою РФ тривала п'ять годин і фактично "закінчилася війною".

"Путін вивів мене в якусь окрему темну кімнату, встромив нігті мені в коліно – розмова була очі в очі – і пригрозив війною. Як ми потім побачили, він не жартував", – зізнався Саакашвілі.

Нагадаємо, що російські війська вторглися до Грузії 8 серпня 2008 року під приводом захисту сепаратистів Абхазії та Південної Осетії. Військові дії тривали декілька днів. Однак Росія встигла за цей час почати наступ вглиб території країни та завдати значних втрат грузинським військам. Згодом же РФ домоглася вигідного перемир'я, уникнувши міжнародної ізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін обізвав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі "березневим котом".